Son Dakika Haberleri: Balkondan Çamaşırları Toplamayınca Öldüğü Belirlendi

Balkondan Çamaşırları Toplamayınca Öldüğü Belirlendi

15 dakika önce

Elazığ'da Tarım ve Orman Bakanlığından emekli müfettiş 75 yaşındaki Rahmi Doğan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Balkondan Çamaşırları Toplamayınca Öldüğü Belirlendi, System.String[]
Elazığ'da Tarım ve Orman Bakanlığından emekli müfettiş 75 yaşındaki Rahmi Doğan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzzet Paşa Mahallesi'nde Tanyapı Apartmanı'nın 2. katında yalnız yaşayan Doğan'ın evinde 3 gün boyunca televizyon sesi gelmemesi ve balkona astığı çamaşırları toplamaması üzerine komşuları şüphelendi.

Komşularının durumu yetkililere bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri, balkondan girdiği evde Doğan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Doğan'ın cesedi, otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:21 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasına Ateş Edip Yoldan Geçen Genci Öldüren Kadına 24 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Verildi Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Ölümünde Yeni İddia: Aracın Lastiği Patlamış

Hrant Dink'in Öldürülmesi Davasında Tutuklu 2 Sanık Tahliye Edildi Son Dakika! Brezilya'da 10 Kişinin Öldüğü Okul Katliamının Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 16:36:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkondan Çamaşırları Toplamayınca Öldüğü Belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]