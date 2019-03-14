Balkondan Çamaşırları Toplamayınca Öldüğü Belirlendi
15 dakika önce
Elazığ'da Tarım ve Orman Bakanlığından emekli müfettiş 75 yaşındaki Rahmi Doğan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Elazığ'da Tarım ve Orman Bakanlığından emekli müfettiş 75 yaşındaki Rahmi Doğan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, İzzet Paşa Mahallesi'nde Tanyapı Apartmanı'nın 2. katında yalnız yaşayan Doğan'ın evinde 3 gün boyunca televizyon sesi gelmemesi ve balkona astığı çamaşırları toplamaması üzerine komşuları şüphelendi.
Komşularının durumu yetkililere bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri, balkondan girdiği evde Doğan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Doğan'ın cesedi, otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:21 Kaynak: AA
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