Balkondan düşen 1 yaşındaki Hazal öldü - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, 1 yaşındaki Hazal A., 4'üncü kattaki evlerinin cam bölümü kırık olan balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Odanpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, anne Mihrican A. ekmek yapmak için apartmanın bahçesine indiği sırada evde bıraktığı 1 yaşındaki Hazal A. ve 6 yaşındaki ağabeyi balkona çıktı. Balkonda cam olmadığı için battaniye ile örtülen kısma doğru giden Hazal, 4'üncü kattan beton zemine düştü. Yakınları tarafından otomobille Eskişehir Şehir Hastanesi 'ne götürülen Hazal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.'KOŞTUM AMA YETİŞEMEDİM'

Olayın görgü tanığı Cafer Dal, çocuğun balkondan düşeceğini anladığı için koştuğunu ancak yetişemediğini belirterek, Çocuğun balkonda olduğunu gördüm. Bağırmak isterken çocuk aşağıya düştü. Koştum ama yetişemedim. Geldiğimde yüzükoyun yerde yatıyordu. Kendi araçlarıyla hemen hastaneye götürdüler dedi.