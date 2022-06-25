Balkondan düşen 1 yaşındaki mucizevi kurtuluşu! Anbean kaydedildi

Hacı İlyas Mahallesi'nde 4 katlı binanın 1'inci katındaki evde, balkonda oyun oynayan Afgan Khatıra Amırı bebek, aşağı sarkınca beton zemine düştü.,

HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Bebek, o sırada şans eseri yolda duran Ruhi Aşçı isimli vatandaşın omzuna çarpıp, hızının kesilmesiyle hafif şekilde yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbarla gelen sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Afgan bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"SAKSI DÜŞTÜ SANDIM"

Olay anı ise çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Ruhi Aşçı, "Hiç kimsenin başına gelmeyen bir olay başıma geldi. Tesadüf oldu. Elektronikçinin kapısında ayakta beklerken omzuma bir şey düştüğünü fark ettim. İlk başta saksı düştüğünü sandım. Arkamı dönünce çocuk olduğunu fark ettim, sırtımdan yere yuvarlandı. Ağzından ve dişlerinden ufak bir kan geldi. Ambulans geldi. Annesiyle birlikte hastaneye götürüldüler" dedi.