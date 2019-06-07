Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Manisa
'nın Kula
ilçesinde birinci kattan düşerek beton zemine çakılan 2 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kula ilçesi 4 Eylül
Mahallesinde birinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Yasin ve Ebru D. çiftinin 2 yaşındaki çocukları Nihan D., bir anlık dikkatsizlik sonucu birinci kattan düşerek beton zemine çakıldı. Çocuğun düştüğünü gören aile üyeleri, çocuklarını kendi imkanlarıyla hastaneye getirdi. Kula Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaşındaki Nihan D., Salihli
Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis
ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA