Yaralının hastaneye gelişi BURSA (AA) Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın 2. katında balkondan düşen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Sara Hammamı, hastanede tedavi alındı.
Alınan bilgilere göre olay Yeni Mahalle Gaye Sokak'ta meydana geldi. sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında balkonda oyun oynayan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Sara Hammamı, balkondan sarkınca 2. kattan beton zemine düşerek yaralandı.
Yaralanan 2 yaşındaki Sara Hammamı, 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan minik Sara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika