Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika

Hastanede tedavi altına alınan minik Sara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre olay Yeni Mahalle Gaye Sokak'ta meydana geldi. sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında balkonda oyun oynayan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Sara Hammamı, balkondan sarkınca 2. kattan beton zemine düşerek yaralandı.

Yaralının hastaneye gelişi BURSA (AA) Bursa 'nın İnegöl ilçesinde bir binanın 2. katında balkondan düşen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Sara Hammamı, hastanede tedavi alındı.

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