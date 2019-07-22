Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
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Kocaeli'nin Başiskle ilçesinde apartmanın 2. katında bulunan evinin balkonundan dengesini kaybederek aşağı düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:18 Kaynak: İHA
'nin Başiskle ilçesinde apartmanın 2. katında bulunan evinin balkonundan dengesini kaybederek aşağı düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Kocaeli'nin Başiskele
ilçesi Yeşiyurt Mahallesi Düzler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katında bulunan evinin balkonunda dengesini kaybeden 2 yaşındaki M.A.Ö., dengesini kaybederek aşağı düşerek yaralandı. Küçük çocuğun düştüğünü gören yakınları, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan M.A.Ö., Kocaeli Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.A.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis
ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
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