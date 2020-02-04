Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde birinci katlarındaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde birinci katlarındaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı. Başından yaralanan minik kız, Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Demirci'ye bağlı Ulacık Mahallesi'nde Halit ve Semiha D. çiftinin 2 yaşındaki Ebrar Alya D., 2 katlı evinin balkonundan 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Çocuğun toprak zemine düştüğü öğrenilirken, çevredeki vatandaşlar olay yerine ambulans çağırdı.


O esnada tarlada çalışan ve mahalleden vatandaşların haberi vermesi üzerine eve gelen baba Halit D. çocuğunu kendi arabasıyla yolda karşıladıkları ambulansa verdi. Demirci Devlet Hastanesi acil servisinde ilk müdahalesi yapılan Ebrar Alya D.'nin ilk muayenesinde başından darbe aldığı belirtildi. 2 yaşındaki Ebrar Alya D., ambulansla Salihli Devlet Hastanesine gönderildi.


İlçe Jandarma Komutanlığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

Demirci, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:34 Kaynak: İHA
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