Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Ömer N., ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi 16. Sokak'ta bulunan 2 katlı binada yaşandı. İkinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan 2 yaşındaki Ömer N., korkuluklara tırmandı. Korkulukların üzerine çıkan çocuk, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Yaralanan çocuk, gelen 112 Acil Servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.