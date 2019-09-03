Son Dakika Haberleri: Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
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Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

5 saat önce

Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hastanelik olduMALATYA - Malatya'da evin balkonunda oyun oynarken düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

MALATYA - Malatya'da evin balkonunda oyun oynarken düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Duyu sokak içerisinde bulunan 2 katlı bir evin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen İlknur Y. yaralandı. Yaralı çocuk ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine daha sonra ise Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Battalgazi, Malatya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:09 Kaynak: İHA
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