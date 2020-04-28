Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'da oyun oynarken evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.



Olay, Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin 3. katındaki balkonda oyun oynarken dengesini kaybederek aşağı düşen 3 yaşındaki Esra Musluk ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan kız çocuğu ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Esra Musluk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN