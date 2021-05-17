Balkondan düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

Balkondan düşen çocuk yaralandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanın 1. Katın balkonundan düşen çocuk yaralandı.
Olay Burhaniye mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1. Katında meydana geldi.
Balkonda oynayan Hüseyin E.(3), korumalıkların düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen çocuk, yaralandı.
Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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