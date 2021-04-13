Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

- Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, birinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Aslanlı Mahallesi Yağmur Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, birinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan 4 yaşındaki yabancı uyruklu Omar Hadri, bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören ailesi ve yakınları, düşme sonucu ağır yaralanan Omar Hadri'yi kendi imkanları ile Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen küçük çocuk, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz çocuğun cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, öğle saatlerinden sonra Nurdağı ilçesinde defnedileceğin öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin başlatıldığı belirtildi.