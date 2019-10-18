Balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk öldü
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AKSARAY'da, 5 yaşındaki Afganistan uyruklu Abdi Özbek, 3'üncü kattaki evlerinin balkon camından düşerek, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:15 Kaynak: DHA
AKSARAY'da, 5 yaşındaki Afganistan uyruklu Abdi Özbek, 3'üncü kattaki evlerinin balkon camından düşerek, hayatını kaybetti.
Acı olay, dün Sultanhanı ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Abdi Özbek, evlerinin balkonunda oynadığı sırada, açık olan camdan bakmak istedi. Ancak küçük çocuk 3'ncü kattan düşüp, beton zemine çakıldı. Özbek, ihbar üzerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk, gece yarısı yaşamını yitirdi. Soruşturma sürüyor
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