Balkondan Düşen Adam 10 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Balkondan düşen adam 10 gün sonra hayatını kaybettiGAZİANTEP - Mardin'de evin balkonundan düşerek yaralanan kişi, tedavi gördüğü Gaziantep'te 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Balkondan düşen adam 10 gün sonra hayatını kaybetti



GAZİANTEP - Mardin'de evin balkonundan düşerek yaralanan kişi, tedavi gördüğü Gaziantep'te 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Cevdet Yıldırım, evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanenin Yoğun bakım ünitesinde 10 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Cevdet Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldırım'ın cenazesi kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından memleketi Midyat'a gönderildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Eşini Boğarak Öldüren İşsiz Cani Koca, Cesedin Başında Ağlarken Yakalandı

16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi

Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı

Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı