Balkondan Düşen Alzheimer Hastası Yaşlı Kadın Öldü
1 saat önce
BURDUR'da 4 katlı evin ikinci katındaki balkondan düşen alzheimer hastası Eşe Demir (95) yaşamını yitirdi.
BURDUR'da 4 katlı evin ikinci katındaki balkondan düşen alzheimer hastası Eşe Demir (95) yaşamını yitirdi. Burdur
Özgür Mahallesi Karyağdı Sokak'ta oturan alzheimer hastası Eşe Demir, iddiaya göre evde kimse olmadığı saat 15.30 sıralarında 4 katlı evin ikinci katındaki balkondan düştü. Önce kaldırıma oradan da yola düşen Eşe Demir, ağır yaralandı.
Olayı görenlerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi
'ne götürülen Eşe Demir kurtarılamadı.
- Burdur
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:36 Kaynak: DHA
Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı Gafı
MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı, İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi
Konkordato Sonrası İflas Kararı Verilen Ünkar Beynelminel Nakliyat İçin Alacaklılar Binin Üzerinde Dosya Oluşturdu