Balkondan Düşen Alzheimer Hastası Yaşlı Kadın Öldü
1 saat önce
BURDUR'da 4 katlı evin ikinci katındaki balkondan düşen alzheimer hastası Eşe Demir (95) yaşamını yitirdi.
BURDUR'da 4 katlı evin ikinci katındaki balkondan düşen alzheimer hastası Eşe Demir (95) yaşamını yitirdi. Burdur
Özgür Mahallesi Karyağdı Sokak'ta oturan alzheimer hastası Eşe Demir, iddiaya göre evde kimse olmadığı saat 15.30 sıralarında 4 katlı evin ikinci katındaki balkondan düştü. Önce kaldırıma oradan da yola düşen Eşe Demir, ağır yaralandı.
Olayı görenlerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi
'ne götürülen Eşe Demir kurtarılamadı. - Burdur
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:36 Kaynak: DHA
4 Farklı Cinayetten Aranan Arap Emrah Lakaplı Suç Örgütü Lideri Tutuklandı
Meteoroloji Tüm Yurdu Uyardı! Kar ve Yağmur Geliyor
Maduro Hükümetinden Kritik Karar! Sınırlar Kapatılıyor
AK Partili Başkan'ın İki Genci Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı