Balkondan düşen bir yaşındaki bebek yaralandı
4 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde apartmanın 2. katından düşen bir yaşındaki bebek yaralandı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:12 Kaynak: AA
'ın Kapaklı
ilçesinde apartmanın 2. katından düşen bir yaşındaki bebek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk
Mahallesi Turgut Özal
Caddesi Cevher Sokak'ta bulunan apartmanın ikinci katındaki evlerinde oynayan Umut Ozan
Gedik, balkondan zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy
Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin tedavisi sürüyor.
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