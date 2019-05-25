Son Dakika Haberleri: Balkondan düşen bir yaşındaki bebek yaralandı

Balkondan düşen bir yaşındaki bebek yaralandı

4 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde apartmanın 2. katından düşen bir yaşındaki bebek yaralandı.

Balkondan düşen bir yaşındaki bebek yaralandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde apartmanın 2. katından düşen bir yaşındaki bebek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Turgut Özal Caddesi Cevher Sokak'ta bulunan apartmanın ikinci katındaki evlerinde oynayan Umut Ozan Gedik, balkondan zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin tedavisi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:12 Kaynak: AA
Umut Ozan, Kapaklı, Tekirdağ, Güncel
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