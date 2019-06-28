Son Dakika Haberleri: Balkondan düşen Birkan, hayatını kaybetti
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Balkondan düşen Birkan, hayatını kaybetti

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen ve ağır yaralanan Umut Birkan Tanrıverdi (3), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Balkondan düşen Birkan, hayatını kaybetti, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen ve ağır yaralanan Umut Birkan Tanrıverdi (3), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, geçen pazar günü, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Umut Birkan Tanrıverdi, 5 katlı apartmanın 4'üncü katında bulunan dairedeki balkonda oyun oynadığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Umut Birkan, daha sonra   Kahta Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Tedaviye alınan Tanrıverdi, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Tanrıverdi'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna konuldu.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:41 Kaynak: DHA
Yeni Mahalle, Kahta, Adıyaman, Güncel
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