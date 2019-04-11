Balkondan Düşen Çocuğu Havada Yakaladılar
19 dakika önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde balkondan düşen çocuk, çevredekiler tarafından havada yakalandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:16 Kaynak: AA
'nın Viranşehir
ilçesinde balkondan düşen çocuk, çevredekiler tarafından havada yakalandı.
Alınan biliye göre, Gölbaşı Mahallesi'ndeki binanın ikinci katında ailesi tarafından evde bırakılan Suriyeli çocuk, bir süre sonra korkuluklardan sarktı.
Bir süre sonra dengesini kaybeden çocuk yorulunca kendisini boşluğa bıraktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar çocuğu havada yakaladı.
Olay anı çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hafif yaralanan Suriyeli çocuk, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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