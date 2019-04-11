Son Dakika Haberleri: Balkondan Düşen Çocuğu Havada Yakaladılar

Balkondan Düşen Çocuğu Havada Yakaladılar

19 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde balkondan düşen çocuk, çevredekiler tarafından havada yakalandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde balkondan düşen çocuk, çevredekiler tarafından havada yakalandı.

Alınan biliye göre, Gölbaşı Mahallesi'ndeki binanın ikinci katında ailesi tarafından evde bırakılan Suriyeli çocuk, bir süre sonra korkuluklardan sarktı.

Bir süre sonra dengesini kaybeden çocuk yorulunca kendisini boşluğa bıraktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar çocuğu havada yakaladı.

Olay anı çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hafif yaralanan Suriyeli çocuk, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:16 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Viranşehir, Güncel
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