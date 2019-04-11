Son Dakika Haberleri: Balkondan Düşen Çocuğu Havada Yakaladılar

Balkondan Düşen Çocuğu Havada Yakaladılar

2 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde balkondan düşen çocuğu çevredekiler havada yakaladı.

Balkondan Düşen Çocuğu Havada Yakaladılar, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde balkondan düşen çocuğu çevredekiler havada yakaladı.

Gölbaşı Mahallesi'ndeki binanın ikinci katında, ailesi tarafından evde bırakılan Suriyeli çocuk, bir süre sonra balkonun korkuluklarından sarktı.

Elleriyle asılı şekilde korkuluklardan tutunan çocuk, tırmanmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca kendisini bıraktı.

Bu sırada olayı görerek evin önünde toplanan vatandaşlar çocuğu havada yakaladı.

Çocuğun düşme anı vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

Hafif yaralanan Suriyeli çocuk, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:31 Kaynak: AA
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