Son Dakika Haberleri: Balkondan Düşen Çocuğu Vatandaşlar Havada Böyle Yakaladı

Balkondan Düşen Çocuğu Vatandaşlar Havada Böyle Yakaladı

48 dakika önce

Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar havada böyle yakaladıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen küçük çocuğun vatandaşlar tarafından havada yakalanması saniye saniye kameralara yansıdı.

Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar havada böyle yakaladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen küçük çocuğun vatandaşlar tarafından havada yakalanması saniye saniye kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu anne ve baba kapıyı kilitleyip küçük çocuğunu evde yalnız bırakıp dışarı çıktı. Evin içinde sıkılan küçük çocuk, balkona çıkıp dışarıyı seyretti. Bir süre sonra demir korkuluklara çıkan küçük çocuk, balkonun dışından kendini aşağı sarkıttı.
Kendini balkondan sarkıttı
Vatandaşlar ikinci kattaki evin balkonundan kendini aşağıya sarkıtan çocuğu görünce onu havada yakalamak için adeta seferber oldu. Bazı vatandaşlar aşağıda kollarını açıp beklerken bir kaç kişi ise merdivenden çıkıp eve gitmeye çalıştı. Kapının kilitli olduğunu gören vatandaşlar, alt kattaki eve girmeye çalıştı. O evde de kimsenin olmaması üzerine herkes küçük çocuğu yere düşmeden havada yakalamak için kollarını açıp beklemeye başladı.
Vatandaşlar havada yakaladı
Daha fazla tutunamayan çocuk kendini boşluğa bıraktı. Alt kattaki evin balkon demirlerine çarpan çocuk, yere düşmeden aşağıdaki vatandaşlar tarafından havada yakalandı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Hayati tehlikesi bulunmuyor
Hastaneye götürülen çocuğun alt kattaki evin balkon demirine çarptığı için kaşında açılma olduğu ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:50 Kaynak: İHA
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