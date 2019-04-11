Son Dakika Haberleri: Balkondan Düşen Çocuğu Vatandaşlar Kurtardı

Balkondan Düşen Çocuğu Vatandaşlar Kurtardı

12 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde ailesi tarafından tek başına evde bırakılan 4 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun balkonda demir çubuklara tutunmaya çalıştığını görünce çevredekiler binanın altında toplandı.

Balkondan Düşen Çocuğu Vatandaşlar Kurtardı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde ailesi tarafından tek başına evde bırakılan 4 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun balkonda demir çubuklara tutunmaya çalıştığını görünce çevredekiler binanın altında toplandı. Ellerindeki gücü tükenince kendini boşluğa bırakan Suriyeli küçük çocuk vatandaşlar tarafından zemine düşmeden kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesinin kapıyı üzerine kilitleyerek evde yalnız bıraktığı ismi henüz bilinmeyen Suriye uyruklu çocuk 3'üncü kattaki evin balkonuna çıktı. Bir süre sonra demir parmakların arasından geçen çocuğun dışarı doğru sarktığını görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Bu arada düşme ihtimaline karşı balkonun altına toplanan kalabalık tedbir aldı. Bir süre sonra kollarındaki gücü tükenen küçük çocuk düştü. Alt kattaki demir korkuluklara da çarpan çocuğu toplanan kalabalık beton zemine düşmeden havada yakaladı.

Suriyeli çocuk olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:22 Kaynak: DHA
Viranşehir, Suriye, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balkondan Düşen Küçük Çocuğu Vatandaşlar Havada Yakaladı Işın Karaca'ya Eski Eşinden Milyonluk Borç! YSK'dan KHK'lı Meclis Üyeleri Kararı: Mazbata Verilmeyecek AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçmen Söyleyeceğini Söyledi, Artık Söz YSK'nındır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 23:34:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkondan Düşen Çocuğu Vatandaşlar Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]