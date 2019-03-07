Son Dakika Haberleri: Balkondan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Balkondan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

21 dakika önce

Sivas'ta 6 katlı apartmanın 4'üncü katından toprak zemine düşen çocuk ağır yaralandı.

Balkondan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı, System.String[]
Sivas'ta 6 katlı apartmanın 4'üncü katından toprak zemine düşen çocuk ağır yaralandı. Olay saat 16.00 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi 31'inci Sokak'ta bulunan 6 katlı Sibem Evler Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, balkon penceresinden bakan C.N. Y. (13) bir anda dengesinin kaybedince toprak zemine düştü. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğu ambulansla Numune Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan C.N.Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Şeyhşamil Mahallesi, Sivas, Güncel
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