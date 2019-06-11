Son Dakika Haberleri: Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı (2)
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Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı (2)

8 saat önce

KURTARILAMADIBartın'ın Kozcağız beldesinde, balkondan düşmesi sonucu ağır yaralanan Nehir Ertan (3), kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı (2), System.String[]

KURTARILAMADI
Bartın'ın  Kozcağız beldesinde, balkondan düşmesi sonucu ağır yaralanan Nehir Ertan (3), kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 


Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:08 Kaynak: DHA
Bartın, Kozcağız, Bartın Devlet Hastanesi, Güncel
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