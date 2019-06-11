Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı (2)
8 saat önce
KURTARILAMADIBartın'ın Kozcağız beldesinde, balkondan düşmesi sonucu ağır yaralanan Nehir Ertan (3), kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:08 Kaynak: DHA
KURTARILAMADI
Bartın'ın Kozcağız beldesinde, balkondan düşmesi sonucu ağır yaralanan Nehir Ertan (3), kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
İmamoğlu'ndan Erdoğan sorusuna yanıt: Bazen rakibimizin kim olduğunu şaşırıyoruz
Kayıp köpekleriyle kavuşma anı milyonlarca kez izlenen ailenin mutluluğu
Egemen Korkmaz, Denizlispor ile anlaştı
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı