Son Dakika Haberleri: Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
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Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

11 dakika önce

Adıyaman'da balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Adıyaman'da balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda yalnız oynayan Yusuf İliter (1), ikinci kattan aşağı düştü.
Çocuğun düştüğünü farkeden aile bireyleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Turgut reis Mahallesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:30 Kaynak: AA
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