Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

25.10.2020 00:46
Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Nevşehir'de 1. kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Nevşehir'de 1. kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. İlk tedavisi Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan çocuk beyin cerrahi için Aksaray'a sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay, Nevşehir'in Kıratlıoğlu Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin balkonunda oyun oynadığı esnada demir parmaklıklara tırmanan 2 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammet E., bir an dengesini kaybederek düştü. Beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı. Durumu gören ailesi 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı bebek ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk hastanede görevli beyin cerrahi doktorunun izinli olması nedeniyle ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ambulansla Aksaray'a getirilen çocuk beyin tomografisi çekilerek tedavi altına alındı. - AKSARAY

Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Nevşehir, oyunlar, Aksaray, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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