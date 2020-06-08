Balkondan düşen çocuk hayata tutunamadı - Son Dakika

Batman'da bir apartmanın ikinci katındaki balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olay, Batman Gültepe Mahallesinde meydana gelmişti. 3 yaşındaki çocuk Arda Çiçek, balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek sert zemine düşerek ağır yaralandı. Küçük çocuk, Batman Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 4 gündür tedavisi devam eden minik Arda, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - BATMAN