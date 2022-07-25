Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Melek Bai, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi Mahir Körbeyli Sokak'taki evin 5. katında balkonda oyun oynarken aşağı düştü. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk yapılan bütün müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cesedi Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.