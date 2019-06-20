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Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde 6'ncı katın balkonundan düşerek ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

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Mardin'in Midyat ilçesinde 6'ncı katın balkonundan düşerek ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Ulu Cami Mahallesi 1253. sokakta bulunan apartmanın 6. kat balkonundan 6 yaşındaki Humeyra Bulut dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 yaşındaki Humeyra tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
Mardin, Midyat, Güncel
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