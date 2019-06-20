Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
46 dakika önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde balkondan düşerek ağır yalanan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:22 Kaynak: AA
'in Nusaybin
ilçesinde balkondan düşerek ağır yalanan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgilere göre, Abdulkadir Paşa Mahallesi Umut Caddesinde bulunan evlerinin ikinci katındaki balkondan düşen 3 yaşındaki Eyüp
Gölge, ağır yaralandı.
Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Gölge, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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