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Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

8 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Abdulkadir Paşa Mahallesi Umut Caddesi üzerinde evlerinin ikinci katından düşen 3 yaşındaki Eyüp Gölge, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cenazesi otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili Nusaybin polisi inceleme başlattı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:54 Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Mardin, Nusaybin, 3. Sayfa
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