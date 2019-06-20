Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:54 Kaynak: İHA
'in Nusaybin
ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Abdulkadir Paşa Mahallesi Umut Caddesi üzerinde evlerinin ikinci katından düşen 3 yaşındaki Eyüp
Gölge, Nusaybin Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Küçük çocuğun cenazesi otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili Nusaybin polisi inceleme başlattı. - MARDİN
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