Son Dakika Haberleri: Balkondan düşen çocuk kurtarılamadı

Balkondan düşen çocuk kurtarılamadı

4 saat önce

SAMSUN'un Bafra ilçesinde 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Mert Muzaeffer Karaduman (2), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balkondan düşen çocuk kurtarılamadı, System.String[]
SAMSUN'un Bafra ilçesinde 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Mert Muzaeffer Karaduman (2), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde İshaklı Mahallesi Ataseven Sokak'ta meydana geldi. İftar hazırlığı yapan ailesinin iddiaya göre bir anlık dalgınlığından yararlanıp 5 katlı binanın 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonuna yönelenen Mert Muzaeffer Karaduman, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Karaduman, doktorların Müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Küçük çocuğun ölümü ailesi ve komşularını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 01:17 Kaynak: DHA
Bafra, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Yaşındaki Çocuk, Su Kanalında Boğularak Hayatını Kaybetti Üzeri Kirli Çocuğu Koltuktan Kaldırıp Yere Oturtan Şoför, Seferden Men Edildi Çocuğunun Sınıf Arkadaşını Taciz Eden Baba Tutuklandı Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 05:52:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkondan düşen çocuk kurtarılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]