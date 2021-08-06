Balkondan düşen çocuk tedavi altında - Son Dakika

Balkondan düşen çocuk tedavi altında

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balkondan düşen çocuk ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balkondan düşen çocuk ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sücüllü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evinin balkonuna çıkan S.A.(11) dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan S.A.'yı gören yakınları yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kız çocuğuna ilk müdahalesini yaptıktan sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

Son Dakika

Böyle bir oran yok! Damacana suya son 1,5 ayda 5 kez zam geldi

Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu

Tokyo'dan gurur veren bir başarı daha! Merve Çoban bronz madalya kazandı

Oyuncu Leyla Bilginel, afet bölgesine kullanılmış iç çamaşırı ve jartiyer gönderilmesine tepki gösterdi

Tokyo'dan madalyalar arka arkaya geliyor! Ali Sofuoğlu ve Taha Akgül bronz madalya kazandı

Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız

Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı

Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor