Balkondan Düşen Çocuk Yaralandı
23 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Muhammed El Derviş (7) balkondan düşerek yaralandı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde Suriye
uyruklu Muhammed El Derviş (7) balkondan düşerek yaralandı.
Olay, Osmaniye
Mahallesi Çağlar Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed El Derviş, evinin ikinci katında balkonda oynarken, boşluğa düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:09 Kaynak: DHA
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