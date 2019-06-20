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Balkondan düşen çocuk yaralandı

32 dakika önce

KARAMAN'da Yusuf G. (5), birinci kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip düştü.

Balkondan düşen çocuk yaralandı, System.String[]


KARAMAN'da Yusuf G. (5), birinci kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip düştü. Yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Larende Mahallesi Yusuf Ziya Göncü Caddesi'nde meydana geldi. Birinci kattaki evlerinin balkonda oynayan Yusuf G., dengesini kaybedip, yaklaşık 3 metre yükseklikten başının üzerine düştü. Oğullarının balkondan düştüğünü fark eden ailenin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf G., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:33 Kaynak: DHA
Karaman, Güncel
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