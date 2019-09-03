Balkondan düşen çocuk yaralandı
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Malatya'da balkondan düşen çocuk yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:30 Kaynak: AA
Malatya'da balkondan düşen çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan İlknur Yıldız (3), ikinci kattan düştü.
112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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