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Balkondan düşen çocuk yarandı

1 saat önce

Bahçelievler'de bir apartmanın ikinci katından düşen çocuk yaralandı.

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Bahçelievler'de bir apartmanın ikinci katından düşen çocuk yaralandı.

Zafer Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan 9 yaşındaki Kerim Karakaya, dengesini kaybederek kaldırıma düştü.

Yaralanan çocuğa ilk müdahale çevredeki vatandaş ve esnaf tarafından yapılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı.

Çocuğun düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde çocuğun düşüşü ve olayın şaşkınlığını yaşayan vatandaşların çocuğa müdahale ettiği görülüyor.

Zafer Mahallesi, Bahçelievler, Karakaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:22 Kaynak: AA
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