Balkondan düşen down sendromlu Gökhan, hayatını kaybetti - Son Dakika

BURSA'nın Gemlik ilçesinde balkondan düşen down sendromlu Gökhan Obuz (30), yaşamını yitirdi.
Gemlik ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Gökhan Obuz, 3'üncü kattaki evinin balkonundan düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Obuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Obuz'un cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baba Eyüp Obuz ve anne Ayşen Obuz büyük üzüntü yaşadı.. Eyüp Obuz, tansiyonunun yükselmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.