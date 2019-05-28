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Balkondan düşen genç kız öldü

1 saat önce

Niğde'de 4 gün önce 3. kattan düşen genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Niğde'de 4 gün önce 3. kattan düşen genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

24 Mayıs günü Niğde merkez Şehitler Mahallesindeki evlerinin balkonunda dengesini kaybederek 3. katta aşağı düşen 14 yaşındaki N.Ş. ağır yaralandı. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitm ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.Ş. Yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti. N.Ş'nin cenazesi Edikli Beldesinde toprağa verilecek. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:49 Kaynak: İHA
Niğde, 3. Sayfa
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