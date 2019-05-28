Balkondan düşen genç kız öldü
1 saat önce
Niğde'de 4 gün önce 3. kattan düşen genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:49 Kaynak: İHA
'de 4 gün önce 3. kattan düşen genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
24 Mayıs günü Niğde merkez Şehitler Mahallesindeki evlerinin balkonunda dengesini kaybederek 3. katta aşağı düşen 14 yaşındaki N.Ş. ağır yaralandı. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir
Eğitm ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.Ş. Yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti. N.Ş'nin cenazesi Edikli
Beldesinde toprağa verilecek. - NİĞDE
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