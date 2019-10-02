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Balkondan düşen genç kız yaralandı

26 dakika önce

Balkondan düşen genç kız yaralandıDÜZCE - Düzce'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin ikinci katındaki balkonda düşen yabancı uyruklu genç kız bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü.

Balkondan düşen genç kız yaralandı

DÜZCE - Düzce'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin ikinci katındaki balkonda düşen yabancı uyruklu genç kız bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Olay Düzce'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu olan 18 yaşındaki İman Ali Nasır isimli genç kız ikinci kattaki evlerinin balkonunda bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Komşuların görmesi üzerine durum hemen 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale ardından genç kızı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hasan Er, "Eve girerken bir gürültü oldu bir gürültü geldi baktım yere bir kadın düşmüş. Baktım nefes alıyor mu diye. Nefes alıyordu hemen ambulansı aradım geldiler aldılar gittiler. Bir halı silkeliyordu diyorlar, bir incir alıyordu diyorlar neden düştüğü tam belli değil" dedi.

Yaralanan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balkondan düşen genç kız yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:37 Kaynak: İHA
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