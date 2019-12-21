Balkondan düşen inşaat ustası yaralandı - Son Dakika
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Balkondan düşen inşaat ustası yaralandı

6 saat önce

KAYSERİ'de, inşaat ustası Bekir İncekeçeci (50), sıva yaptığı 2'nci kattaki evin balkonundan düşerek yaralandı.

Balkondan düşen inşaat ustası yaralandı, System.String[]

KAYSERİ'de, inşaat ustası Bekir İncekeçeci (50), sıva yaptığı 2'nci kattaki evin balkonundan düşerek yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Örnekevler Mahallesi Salih Avgın Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Ali O'ya ait evde tadilat yapan Bekir İncekeçeci, balkon tavanında sıva yaparken dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Yaralanan İncekeçeci, çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:06 Kaynak: DHA
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