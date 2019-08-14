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Balkondan düşen iş adamı hayatını kaybetti

44 dakika önce

Antalya’da ikinci kattaki balkondan düşen Topal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Topal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Balkondan düşen iş adamı hayatını kaybetti, System.String[]
Antalya’da ikinci kattaki balkondan düşen Topal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Topal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 7 ağustos Çarşamba günü Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, bir dönem Kepez ilçesinde MHP’den meclis üyeliği yapan Topal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Topal, damadının evinde sabah saatlerinde balkona çıktı. Burada bir süre oturduktan sonra başı dönen Topal, ikinci kattan düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları Topal’ı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Topal ameliyata alındı.
Tedavisi devam eden Topal, yapılan müdahaleye rağmen hayatta tutulamadı. İşadamı Topal’ın cenazesinin bugün Serik ilçesi Gebiz Tekke Köyünde İkindi Namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. - ANTALYA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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