Karabük'te bir sitenin ikinci katındaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
100. Yıl Mahallesi 1021 Nolu Cadde'de bir sitenin ikinci katındaki dairenin balkonunda iddiaya göre cam silen T.K. (44), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Kadının düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını özel bir hastaneye kaldırdı.
T.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Balkondan düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika