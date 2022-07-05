Balkondan düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Balkondan düşen kadın ağır yaralandı

05.07.2022 18:15

Karabük'te bir sitenin ikinci katındaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te bir sitenin ikinci katındaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

100. Yıl Mahallesi 1021 Nolu Cadde'de bir sitenin ikinci katındaki dairenin balkonunda iddiaya göre cam silen T.K. (44), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Kadının düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını özel bir hastaneye kaldırdı.

T.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkondan düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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