Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
27 dakika önce
Manisa'nın Kula ilçesinde ikamet ettiği evin ikinci katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.
Manisa
'nın Kula
ilçesinde ikamet ettiği evin ikinci katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Kula'ya bağlı Gökçeören
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamet ettiği evin ikinci katındaki balkonunda temizlik yapan 49 yaşındaki Ayşe Kaçar, bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek yaklaşık iki buçuk metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, ağır yaralı Kaçar'a ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Kaçar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yeri inceleme ekipleri ikametin çevresinde inceleme yaparken, konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:05 Kaynak: İHA
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