Son Dakika Haberleri: Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

27 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde ikamet ettiği evin ikinci katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde ikamet ettiği evin ikinci katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kula'ya bağlı Gökçeören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamet ettiği evin ikinci katındaki balkonunda temizlik yapan 49 yaşındaki Ayşe Kaçar, bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek yaklaşık iki buçuk metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı Kaçar'a ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Kaçar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri ikametin çevresinde inceleme yaparken, konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:05 Kaynak: İHA

Gökçeören, Manisa, Kula, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü AK Parti'ye Geçen Milletvekili Tamer Akkal'ın Danışmanı, "Utanç Duyarım" Diyerek İstifa Etti

Cani Kadın 250 Liralık Küpe İçin Bebeğin Kulağını Parçaladı İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 20:32:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]