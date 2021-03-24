Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
24.03.2021 14:23
Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde üçüncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde üçüncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üçüncü kattaki evinin balkona çıkan Öncel Önel (60) henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek beton zemine düştü. Önel'in düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Önel hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN
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