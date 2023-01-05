Bursa'da balkondan düşen kadının hayatını kaybetmesi sonucu hastanede karşılaşan iki aile, birbirine girdi - Son Dakika
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Bursa'da balkondan düşen kadının hayatını kaybetmesi sonucu hastanede karşılaşan iki aile, birbirine girdi

05.01.2023 11:21

Bursa'da balkondan düşen ve hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Kızlarının balkondan düşmesine öfkelenen aile, kızlarının eşinin ailesiyle hastanede karşı karşıya gelince ortalık savaş alanına döndü. Sopaların ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, saniye saniye kameraya yansıdı.

Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde Kader A., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı balkondan düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Kader A.'ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ

Kader A.'nın ailesi ve kocasının yakınları hastanede karşılaşınca sopalarla birbirlerine saldırdılar. Orada bulunan polis, jandarma ve güvenlik görevlileri kavgaya müdahale ederek ayırdı. Hastaneye destek ekiplerin gelmesiyle birlikte aileler Ertuğrulgazi Polis Merkezi'ne götürülmüştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Kader A. hastanede tedavi altına alınırken doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga anı ise hastanede bulunan vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa'da, sokak ortasında tekme- tokat kavga kamerada Şanlıurfa'da, sokak ortasında tekme- tokat kavga kamerada GAZİOSMANPAŞA'DA KAVGA EDEN KADINLARI KİMSE AYIRAMADI GAZİOSMANPAŞA'DA KAVGA EDEN KADINLARI KİMSE AYIRAMADI

kavga, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da balkondan düşen kadının hayatını kaybetmesi sonucu hastanede karşılaşan iki aile, birbirine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da balkondan düşen kadının hayatını kaybetmesi sonucu hastanede karşılaşan iki aile, birbirine girdi - Son Dakika
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