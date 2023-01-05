Bursa'da balkondan düşen kadının hayatını kaybetmesi sonucu hastanede karşılaşan iki aile, birbirine girdi

Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde Kader A., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı balkondan düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Kader A.'ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ

Kader A.'nın ailesi ve kocasının yakınları hastanede karşılaşınca sopalarla birbirlerine saldırdılar. Orada bulunan polis, jandarma ve güvenlik görevlileri kavgaya müdahale ederek ayırdı. Hastaneye destek ekiplerin gelmesiyle birlikte aileler Ertuğrulgazi Polis Merkezi'ne götürülmüştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Kader A. hastanede tedavi altına alınırken doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga anı ise hastanede bulunan vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.