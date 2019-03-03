Son Dakika Haberleri: Balkondan Düşen Kadın Öldü

Balkondan Düşen Kadın Öldü

3 dakika önce

Adana'da 11. kattaki dairenin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

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Adana'da 11. kattaki dairenin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Aydan Toplar (33), merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki sitede, apartmanın 11'inci katındaki dairenin balkonundan zemine düştü.

Ağır yaralanan ve ambulansla Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırılan Toplar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Toplar'ın ablasını ziyarete geldiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:02 Kaynak: AA

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