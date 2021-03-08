Balkondan düşen kadın öldü - Son Dakika

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, evlerinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında ailesiyle yaşayan 25 yaşındaki Fatma Kaplan, dengesini kaybederek balkondan beton zemine düştü.
İhbar üzerine belirtilen adrese giden 112 Acil Servis ekipleri, Kaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaplan'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Vertigo rahatsızlığı olduğu öğrenilen genç kadının, bir hafta önce de rahatsızlığı nedeniyle çalıştığı iş yerinde düşüp başından yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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