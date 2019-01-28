Balkondan Düşen Kadın Yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki balkondan düşen kadın yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki balkondan düşen kadın yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Topçu Sokak'ta oturan Büşra T, ekmek kırıntılarını hayvanlara vermek için çıktığı balkonda dengesini kaybederek düştü.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Büşra T'yi, Kocaeli Derince Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne kaldırdı.



Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Öte yandan, Büşra T'nin balkona çıkmadan önce ocağa koyduğu tencere ise alev alarak yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, mutfakta hasara yol açtı.

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