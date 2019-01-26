Son Dakika Haberleri: Balkondan Düşen Kadın Yaşamını Yitirdi

Balkondan Düşen Kadın Yaşamını Yitirdi

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartmanın 1. katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Balkondan Düşen Kadın Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartmanın 1. katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kıymet G. (52) isimli bir kadın, Cumhuriyet Mahallesi Kurşun Sokak'taki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek, birinci kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Kıymet G., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:59 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa
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