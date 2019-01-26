Balkondan Düşen Kadın Yaşamını Yitirdi
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartmanın 1. katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde apartmanın 1. katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kıymet G. (52) isimli bir kadın, Cumhuriyet Mahallesi
Kurşun Sokak'taki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek, birinci kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Kıymet G., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:59 Kaynak: İHA
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